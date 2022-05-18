全聯祭出專櫃美妝、大牌家電有機會用52折買下。（全聯提供）

每年的5月20日是許多情侶放閃好日子，尤其今年適逢2022年，取其諧音更意涵著「雙雙對對我愛你」，為讓廣大消費者可在疫情緊張氛圍下，對自己好一點，全聯旗下「PXGo！全聯線上購」首次擴大舉辦「520保證最愛你」活動，自5月20日至22日限時3天，集結5大主題回饋，像是專櫃美妝、大牌家電等，有機會用52折買下，還有全聯小時達生鮮雜貨快送到家，再享滿千贈520點。

另外，為陪伴消費者度過每年報稅季荷包縮水，PXGo！即起至5月26日精選商品下殺5折起，每周五、六、日再享滿額8%福利回饋。

全聯表示，自5月20日至5月22日限時3天，「PXGo!全聯線上購」祭出5大主題活動，包含活動1：購買精選百件商品專區，加贈520福利點起，相當於52元現金回饋。活動2：每天中午12點限量開搶52折券。活動3：預購指定商品幫你買單省520元。活動4：OFF COFFEE加5元多2杯，線上寄杯組合美式每組22杯促銷價305元，換算每杯只要13.9元，拿鐵每組22杯促銷價505元，換算每杯只要23元。活動5：全聯小時達外送服務，生鮮雜貨最快40分鐘送到家，另即起至5月26日體貼疫情居家的消費者，輸入「WECARE」單筆消費滿800元折80元，並在這3天加碼滿千再贈520福利點。

其中，連續3天中午12點限量開搶的52折券，每天都會祭出2項夢幻逸品，像是5月20日的蘭蔻超未來肌因賦活露、資生堂百優銀貂神話寵愛組；5月21日則為SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶寵愛組；另5月22日不僅有日本千石阿拉丁烤箱，還有英國小綠無線除蟎吸塵器。