台灣疫情大爆發，本土病例已連數日破6萬例，相關防疫政策引發民怨。中廣董事長趙少康小編列出7大「關於蔡政府可能讓你很意外的point」，包括總統蔡英文、衛福部部長陳時中、綠營支持者言行。其中「從拜登發狗死掉的哀悼推特到蔡英文留言致哀，大概只經過8小時」這點，讓網友直呼最荒謬，痛批台灣多人因疫情而去世，蔡的反應卻讓人感覺不如對美國總統拜登的狗。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日（17）發表《關於蔡政府可能讓你很意外的point》一文，列出共7大項：

1.陳時中說，如果有發燒、咳嗽，可以篩也可以不篩。

2.陳時中說其實台灣的專責＋負壓空床率有50％。

3.台灣保險業去年大賺4000億，現在蔡政府想幫他們解套。

4.從拜登發狗死掉的哀悼推特到蔡英文留言致哀，大概只經過8小時。

5.當你覺得蔡英文神隱時，她其實是在玩元宇宙跟貓。

6.各國現在逐步提供免費快篩、口服藥，但在台灣提到這些事會被罵不知足、刁民、乞丐。

7.當你覺得意外的時候，大家的反應卻是「蔡政府不EY」（意外）。

此文引發網友熱烈迴響，網友紛紛表示：「拜登狗事件最荒謬！台灣人命不如美國狗」、「拜登那點真的好笑，笑著笑著就哭了」、「在美國被槍擊而死的台灣人上了新聞，府方立刻表示哀悼，在台灣因染疫而死的人，沒任何表示，一樣一條命，在她眼中台灣不值什麼」、「我來補充幾個：8.蔡政府現在實施雙總統制（另一位是蘇貞昌）；9.蔡英文前任搭檔是美副總統陳健仁；10.蔡總統還有另一個名字叫蔡EE」、「一點都不EY」。