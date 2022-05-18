因疫情中斷2年的中職明星賽終於回來了！這次明星賽將採取「中華隊」與「中職明星隊」交手的方式，將在今年7月30、31日將在洲際棒球場開打，兩隊總教練也出爐，中華隊由林岳平擔綱，明星隊則是林威助出任。

中職明星賽2019年在新莊登場，但接下來2年都受到疫情影響沒能舉辦，當時的明星賽搭配12強賽事，以中華隊、票選明星隊進行對抗，還讓「最強銀行員」吳昇峰一圓與偶像彭政閔對決的夢。

這次明星賽再度舉辦，且是繼2015年後再度於洲際登場，會長蔡其昌邀請球迷進場，「今年有中華隊跟明星賽對抗，還有一些小驚奇，我想應該是很有看點，很多過去你欣賞的球員齊聚一堂，在這場明星賽棒球饗宴，讓你一次看個夠。」

記者會上宣布主視覺、票選方式及售票內容，中華隊由林岳平掌兵符，中華隊成員由「餅總」挑選，從所有參與票選的選手中選出；中職明星隊則是由票選產生，若是票選第1的球員被中華隊選走，則由第2名遞補。

球迷票選分成4部分，有網站票選（加權計分1倍）、通訊投票（加權計分5倍）及職棒雜誌選票票選（加權計分8倍），以上經加權後之總票數佔百分之60；另外專業人員票選則有教練、球員、媒體等，專業人員票選分數佔比百分之40。

另外全壘打大賽選手票選資格，是2021年聯盟全壘打榜前10及2022年截至5月8日在全壘打榜前10且未被註銷的選手，具有全壘打大賽明星票選資格，總得票數前8名的球員入選參加明星賽，投球時間從18日下午2點起至6月22日。