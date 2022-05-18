香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（18日）表示，香港要預防疫情爆發，始終要靠接種疫苗，第三劑的接種更是重中之重，如果香港不接種第三劑新冠疫苗，「基本上是與世界脫軌」。

何栢良指出，60歲以下人士是否不需要打第三針，涉及複雜問題，不能只單看死亡數字，感染新冠病毒對所有年齡層人士都有很大影響，例如帶來「長新冠」問題。根據國際研究，不同年齡層在感染後的死亡率屬漸進式，如果一刀切劃線在60歲，並不是科學做法，他不同意以60歲作為劃線。

何栢良續指，60歲以下，無論是兒童或年輕成年人，也可能有自身問題，例如肥胖、抽煙或長期病患等，當同時考慮這些問題，60歲以下人士感染後出現重症或死亡風險，有機會較60歲以上健康人士更高。

何柏良表示，贊成港府透過疫苗通行證推動第三劑的接種，並指，世衛專家小組支持接種第三劑，美國及歐洲監管機構也支持部分年齡人士接種第三劑，而在復常和通關等方面，如果香港不打第三劑，基本上是與世界脫軌。