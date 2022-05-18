疫情持續擴大，醫療量能吃緊，第一線護理人員日前更透露完全不敢快篩，就怕篩出陽性會讓醫療體系完全崩潰，結果衛福部長、指揮中心指揮官陳時中竟回「沒快篩就沒有確診」，讓第一線人員氣炸。國民黨台北市議員王鴻薇怒轟，「如果沒有快篩沒有確診，陳時中你敢不敢醫護普篩？」
王鴻薇今（18）日在臉書表示，有護理師透過網路求援，指出第一線人員擔心快篩陽性會讓醫療崩盤，許多人根本不敢快篩，但陳時中卻對此事說「沒快篩就沒有確診」，讓第一線醫護人員非常不滿。
王鴻薇指出，當醫療第一線人員，冒著確診照顧確診的風險，繼續相忍為國不敢快篩時，陳時中卻抱持鴕鳥心態講幹話，直言「當目前醫護人力匱乏，基層苦撐，看到上位者是這種態度，要有多心寒就有多心寒。」
王鴻薇認為，陳時中應該向所有醫護人員道歉，並質疑防疫視同作戰，有這種漠視基層的指揮官，這仗還怎麼打？「如果沒有快篩沒有確診，陳時中你敢不敢醫護普篩？怕不怕崩盤？」
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