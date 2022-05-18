東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。（東勢林管處提供）

東勢高工學生展出的作品，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等作品，產學合作共創山城木作創意產業。（東勢林管處提供）

東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，與在地學校合作鼓勵學生投入木育創作，為園區注入新的生命力。東勢林管處與東勢高工合作18日起，聯合舉辦「111年度設計群學生作品成果展」，涵蓋「家具設計科、室內空間設計科、建築科」等，產學合作一起攜手樹立未來，共創山城木作創意產業。

東勢林業文化園區前身為大雪山林業公司，於1956年進行籌設，同時期東勢高工陸續於1957～1967年期間增設伐木製材、測量、製圖、建築科等，見證技職教育與地方產業發展的密切關係；921震災過後，東勢林業文化園區移撥近10公頃予東勢高工重建校舍，雙方關係更加緊密。

東勢林管處指出，透過即日至6月12日的成果展，由園區提供展場空間，讓學生作品走出校園，提供創作作品展示露出機會啟發學生專長與潛力。

東勢高工表示，家具設計科展出木作應用作品，分為「玩木木藝、家具基本結構榫接、木工乙級成品及木藝之美」四大類；室內空間設計科展出畢業專題實作，呈現三年所學成果，並展示參加全國設計群專題製作競賽的得獎作品「老來屋」。建築科則展示基本建築製圖「工程圖」、「快速設計」，木材加工和塗料相結合的文創產品，以及園區「大製材廠、燃料倉、景觀橋」模型、樹枝拱門「時光隧道」創作等。

東勢高工強調，還有高一、高二設計群學生作品，如繪畫基礎實習、表現技法、基本設計實習等，充分展現多元且紮實的課程內容。希望藉此展覽，透過作品的交流，讓民眾感受青年學子的活力與創意能量。