法國央行行長德加豪(Francois Villeroy de Galhau)周二表示，本周在德國召開的G7集團財長會議上，可能會討論加密資產的監管問題。
「最近發生的事情敲響了警鐘，提醒我們迫切需要全球監管」，de Galhau在巴黎舉行的一個新興市場會議上表示，他並指出近期加密資產市場的動盪。
「歐洲已經為加密資產的監管框架MICA進行了準備工作，我們很可能在本周的G7集團會議上連同其它許多面向，一起討論這些問題」。
法國央行行長德加豪(Francois Villeroy de Galhau)周二表示，本周在德國召開的G7集團財長會議上，可能會討論加密資產的監管問題。
「最近發生的事情敲響了警鐘，提醒我們迫切需要全球監管」，de Galhau在巴黎舉行的一個新興市場會議上表示，他並指出近期加密資產市場的動盪。
「歐洲已經為加密資產的監管框架MICA進行了準備工作，我們很可能在本周的G7集團會議上連同其它許多面向，一起討論這些問題」。
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