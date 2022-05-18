香港城市大學校花梁允瑜去年參加港姐比賽，卻因不雅髒話片流出，讓她止步於前12前佳麗，但她星路沒有因此畫上句點，仍因亮眼外型得到TVB邀約成為藝人，得到拍電視劇的機會。最近她秀出一組攝影師幫她拍的美照，可見她純白花邊內衣褲上身，下半身小褲超緊露出了腰間和臀部兩側，雙腿併攏秀出的大腿縫也讓人想入非非。

24歲梁允瑜去年參加港姐選拔，原本因她外型亮眼、身材比例姣好，是媒體眼中的大熱門，未料網上流出一段她在夜市飆髒話的影片，片中可見她抱怨前男友：「我好X後悔和你在一起，一定有報應，X你老X，吃屎啦你」。事後她坦言應該是被報復，當時年紀小，為了這段不堪愛情失去自我，「直到被分手，身邊的朋友陪伴我喝酒解愁，喝醉了說了粗口去發洩」。

梁允瑜回應未來還是會做自己，不會改掉說髒話的習慣，但會選擇適當時機和場合說話。今年初梁允瑜透露順利簽進TVB成為藝人，希望能用一年的時間好好接受培訓，未來成為嶄新的自我，她更預告公司接下來會安排她進電視劇劇組，她不介意從小角色做起，願意接受磨練等待未來有能力擔當大角色。

媒體報導，梁允瑜先前因落選情緒低落，受訪時坦言因曾志偉的一句話才點醒她，對方說：「冠軍只會有一個，其他都會被稱呼落選港姐」，讓她頓時茅塞頓開，決定開始努力發展事業，也希望好好賺錢帶給家人更好的生活。而她最近在IG曬出一組穿內衣拍的美照，大展她穠纖合度的曼妙身材，上露事業線跟平坦小腹、纖腰，下半身一雙長腿讓粉絲看了流鼻血，還有人留言讚她是「性感女王」。