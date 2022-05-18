新北勞工局勞工組織科科長李嘉錫今天出面，受理美麗華工會陳情。（李奇叡攝）

美麗華工會今（18）日再到新北市政府前陳情，控訴資方違法明確，侵害勞工權益，要求新北勞工局應立即開罰。面對工會3點訴求，勞工局皆給予正面回應，並強調待美麗華公司陳述意見後，就會依法處分。

新北勞工局勞工組織科科長李嘉錫今天出面，受理美麗華工會陳情。他指出，美麗華公司否准會務假，並註記工會幹部曠職，涉嫌違反《工會法》第36條第2項，違法情節重大。

工會還指出，美麗華公司今年3月前未依法提撥舊制退休金到杏中公司、杏美公司以及美杏公司專戶；李嘉錫回應，目前金額已足額撥補完成，但就工會控訴，美麗華公司涉嫌違反勞基法第56條第2項規定，上述兩案都已經函請美麗華公司依法陳述意見，待對方陳述意見後，均會依法處分。

至於工會抗議，明明依《工會法》在3月6日分立成立杏美、美杏子公司企業工會，新北勞工局卻遲遲未發工會登記證書，李嘉錫則強調，市府3月22日便向勞動部函請釋示，但勞動部後續未針對美麗華個案函釋，因此5月10日已再次函請勞動部儘速函釋，後續將依勞動部釋示辦理。