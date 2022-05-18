台東60歲劉姓男子稱缺錢花用，經常偷台東某廟的香油錢，台東縣警局依竊盜罪將他移送台東地檢偵辦。（蔡旻妤攝）

台東市區某廟宇香油錢經常遭竊，調閱監視器發現原來是60多歲的劉姓男子缺錢花用，常常趁廟公午覺時光明正大偷零錢買零食。經廟方了解，每次損失香油錢金額初估數拾元不等，台東縣警局17日晚上8點將劉男逮捕，全案依竊盜罪移送台東地檢偵辦。

監視器畫面顯示，劉男經常趁著廟公上2樓點香拜拜或是睡午覺時正大光明的走進廟內供奉虎爺，伸手抓取裡面的硬幣後從容離開，廟方屢次發現香油錢變少，調閱監視器才發現每次都是劉男，便報警處理。

台東分局副分局長彭森志表示，警方接獲報案後隨即鎖定劉男，17日晚間在台東市山西路2段1處廢墟旁空地發現，立即將他帶回所內到案說明。劉辯稱因缺錢花用，故至廟宇內竊取香油錢，得手贓款後旋即購買零食果腹，警方表示全案依竊盜罪移送台東地檢署偵辦。

台東分局長李益杰呼籲宮廟加裝監視系統及加強功德箱防護設備，並應每日清點香油錢，置於安全處所存放或存入金融機構，以免成為宵小覬覦的的目標，而民眾若發現可疑人、事、物時，請立即撥打110電話報案，共同維護社會治安。