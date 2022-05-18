有錢買不到！和泰車昨日發表TOYOTA全新純電動車bZ4X，上市後獲得市場熱烈迴響，在今日上午9點透過全新APP「TOYOTA智慧購」開放線上訂車後，不到3小時的時間已累積超過1500張完成訂金支付的訂單，再度掀起市場搶購熱潮。

全新純電休旅車款TOYOTA bZ4X是品牌第一台搭載專為純電車量身訂做的eTNGA專屬平台，並擁有626km純電續航里程，讓顧客更愜意自在的享受純電駕馭樂趣；前衛富科技感的外觀設計搭配寬敞、靜謐的座艙空間，是現在市面上純電車的新選擇。

台灣車界首創的全新APP「TOYOTA智慧購」於上線後瞬間湧入萬人下載，即日起透過「TOYOTA智慧購」APP以和泰PAY方式支付新台幣2萬元預選金，即可獲得搶先擁有bZ4X的機會，體驗純電車的駕馭魅力。此次和泰汽車更特別推出專屬bZ4X交車禮 – 2萬元充電金，贈送予6月底前於TOYOTA智慧購APP參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的bZ4X車主們。

和泰車表示，全新純電休旅bZ4X建議售價為159.9萬元，即日起，消費者可親臨TOYOTA全台bZ4X專屬展示據點，實際感受新車不凡的魅力。