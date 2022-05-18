一名2寶媽發現自己有漏尿問題，而且狀況越來越嚴重，檢查才發現是罹患子宮內膜癌第三期。(示意圖/達志影像)

女性私密處若經常滲出不明液體，可別以為只是簡單的漏尿，也可能是癌症徵狀。一名年近40歲的2寶媽發現，私密處經常流出水，起初是漏尿，因此不以為意，但狀況卻越來越嚴重，她甚至每天都是使用衛生棉，四處求醫也找不出原因，最終進行子宮鏡檢查與化驗後，才得知是子宮內膜癌第三期。

婦產科醫師鄭丞傑日前在節目《醫師好辣》分享一起罕見個案，台灣一名年近40歲的2寶媽，發現私密處經常流出液體，一開始以為是漏尿，過了半年都未改善，讓她非常困擾，無奈只能用護墊包裹，看遍許多醫師都找不出原因，進行檢查後被告知，私密處內部確實比較潤滑，但並未發現異狀。

2寶媽最終找上鄭丞傑醫師，表示她流出的水並非黏液而是水，且量已經多到必須用衛生棉包住，擔心未來可能還需使用尿布，經過檢查後，確認並非輸卵管癌，由於病症聽起來怪異，因此醫師先替她內診，發現裡面確實有一灘水，而照超音波後發現，她的子宮腔內同樣也有水，而且可以確定並非血液。

進行子宮鏡檢查與化驗後，才知道2寶媽罹患子宮內膜癌，而且已是第三期，最後她將子宮摘除，並接受放療及化療，過程非常辛苦。鄭丞傑醫師解釋，在許多文獻中顯示，子宮內膜癌通常是異常出血，而該病患卻是流水，再加上年紀不到40歲，屬於非常少見的狀況，因此他也將此個案寫成論文，發表在醫學雜誌上，提醒其他醫師。