韓國政府今天表示，將加入由美國推動成立的「印太經濟架構」（IPEF），24日於日本正式宣布IPEF成立時，韓國總統尹錫悅規劃以視訊方式出席。

韓聯社報導，韓國總統辦公室今天作以上表示。這次會議將由美國總統拜登主持，宣布有關成立IPEF的磋商正式啟動。拜登預計在20至22日訪韓，之後前往日本，23日與日本首相岸田文雄進行峰會。

韓國政府考慮在21日韓美峰會時，向美方積極表達支持及參與IPEF的意願。

美國去年10月首次公開提出IPEF的構想，希望藉由促成印太地區廣泛經濟合作架構，以應對數位時代、國際供應鏈、綠能等新興貿易問題。一般認為美方意圖藉IPEF牽制由中國主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），韓國政府先前考慮中國看法，一直未明確表態。

但親美立場的尹錫悅政府上任後積極檢討加入IPEF，獲知拜登可能在訪日期間宣布成立IPEF後，更加快相關國家協商。尹錫悅16日在國會施政演說中首次提及IPEF議題，表示會在這次韓美峰會中，與拜登討論透過IPEF強化國際供應鏈合作的方案。

韓國外交部長朴振在17日國會外交統一委員會答詢時說，韓美峰會中很有可能會討論IPEF議題。對於中方看法，朴振坦言，中國可能在區域秩序層面上對IPEF抱持憂慮。（編輯：馮昭）1110518