台大在月初傳出確診學生於校內會議室睡帳篷，引起軒然大波，類似情況並未改變，近日有確診學子在台大學生交流版發文，指出在會議室睡睡袋度日已好多天。校方無奈，並回應已就最大量能安置，但雙北防疫旅館一床難求，仍不斷勸導同學返家。

台大一名學生以「確診第三天」作為標題，在台大交流版中發文提到，「我還是在那個熟悉的會議室，第一天晚上打死一隻大美洲蟑螂，所以都睡在會議桌上。」

該名學生還寫道，「第一天到的時候，認識的人後來都有聯絡，說他們從等第一天就被接去防疫旅館了，昨天上午來的外籍生，下午也被接到防疫旅館，照片裡的人是昨天晚上到這邊，跟上次這裡上新聞相比，大概只差了可以洗澡。」

他也提到，諸多確診的校內學生都無法返家，無法理解為何安排防疫旅館有優先順序？甚至不能理解為何家中父母接到校方電話，仍在詢問是否可以把學生接回家？

該則推文被轉到PTT台大版，網友回復幾乎沒有批評校方，反倒是表達同情，有人說：「學校除了宿舍就沒有可以居住的地方啊，安排不到隔離旅館也不是校方害得吧！」另也有網友提到「台北的防疫旅館好像都滿了」、「真D慘，雙北確診者太多引發的囧境」、「看起來問題點是為什麼比原po晚來的外籍生卻比他早被安排進防疫旅館吧！」

台大則回應，已盡全力安置確診同學，包括承租校外旅館為隔離宿舍，亦協調校外集中檢疫所。但由於確診學生人數仍多，量能時有額滿之虞。

台大強調，學校仍會盡力協助同學，但校園防疫量能有限，在教育部已同意全額補助防疫計程車費用的情況下，希望確診同學能返家照護。