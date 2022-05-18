全球領先旅遊和休閒娛樂電商平台Klook宣布全新「辦公度假」計畫，讓Klook員工可以選擇在全球任一地方邊工作邊旅遊。隨著國際旅遊快速復甦，Klook此計畫希望能鼓勵員工在歷經兩年無法自由出國旅行後，能夠一步步重拾對海外旅遊的興趣與愛好，兼顧辦公和休閒，讓員工可在工作之餘探索在地體驗與文化。

Klook「辦公度假」計畫讓員工不用自己的年假，就能在世界各地一邊工作一邊旅遊長達30個工作日。Klook台灣總經理林耀民（Sam Lin）表示，現今許多企業仍在摸索居家與辦公室的混合工作型態，Klook不希望限制團隊一定得坐在辦公桌前工作，如果有機會， Klook期待能鼓勵大家出門盡情探索這個世界，在任何地方找尋不同靈感。

作為旅遊愛好者和擁護者，Klook很興奮與大家分享這個全新的辦公度假計畫，讓Klook的員工可以在世界各地邊旅行邊工作，除了能享有公司補貼外，更重要的是能夠再次親身體驗全球旅行的快樂！過去幾年中，許多的商務人士，特別是千禧世代，已經習慣了遠距工作，並且能在忙碌的日常事務安插許多休閒活動，讓自己能有休息喘息的空間。

Klook數據指出，4月出境旅遊的預訂數快速成長，已是2月的3倍之多，顯示國際旅遊正快速復甦中，而旅客想要出國旅行的心情與念頭更較以前更加強烈；新加坡在出境市場成長最快，其次為泰國和南韓，這些國家的旅客也特別關注澳洲、馬來西亞、印尼、紐西蘭、泰國和英國等目的地。

與快速發展的「辦公度假」趨勢類似，Google 2021年一項研究指出，2019年以來亞太區旅客平均停留時間顯著增加，從3.5天拉長至5天，更有四分之一的旅客計畫逗留超過2個禮拜，相較於疫情前，旅客也偏好停留在同一個地區更久，而不像過去會安排在東南亞不同國家中旅遊。

Klook台灣也進行辦公室大調查，詢問員工最想去哪裡「辦公度假」，其中亞洲國家佔8成以上，「日本」獲得總投票數的四分之一位居第1名，除了能趁機在日本當地旅行外，許多員工也表示期待與當地團隊互相交流。其次為「南韓」和「泰國」，分別為20％與17％，紐澳與英國等國家則緊追在後，佔比各約13％。