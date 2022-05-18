愛買量販日本祭，推出日本直送各式造型米果。（愛買提供）

愛買引進日清汽車餅乾，特價49元。（愛買提供）

愛買日本F1奧羽牛肉片，199元。（愛買提供）

近期日圓換匯直直落，新台幣兌日圓更創下近25年新高，再次激起台灣人想暢遊日本的心。愛買量販特別引進超過600款日本直送商品，限時兩周促銷，最低56折起，部分商品限量販售。

愛買量販即日起至5月31日「Go購日本祭」限時開展，超過600款生鮮肉品、零嘴、泡麵、飲料、調味料、藥妝、家庭清潔等日本直送商品，最低56折起。像是Calbee加樂比愛心形狀蔬菜餅、Befco栗山星星狀餅乾、月亮造型米果等；居家防疫哄小孩法寶「日清汽車餅乾」也限量新上市，每片餅乾上都有不同汽車圖樣，深受小孩們喜愛。

另本檔日本生鮮肉品，重磅新引進日本F1奧羽牛，此款牛肉是日本黑毛和牛與乳牛的混血第一代，為日本市占率最高的牛肉品種，肉質近似和牛，價格也比和牛親民，每盒120公克，5月31日前特價199元。

而防疫居家自我防護，如何快速變出一餐是很多人的心聲，愛買量販限量引進日本媽媽最愛的永谷園炒飯料，一共有鮭魚、蟹味和大蒜3種風味，米飯再加一顆蛋，3分鐘內變出一盤美味炒飯；宵夜族除必吃Nissin日清杯麵外，也可嘗試爽口的「Nissin日清醬油海鮮杯飯」，限量120杯。