53歲的張姓男子因積欠大筆債務無力償還，企圖利用坐牢躲債，竟然異想天開深夜持刀一連強盜火鍋店及超商，但均未得款。作案時，超商店員還告知，「這裡人多，搶劫一定不會成功」，他才聲稱無意行搶，只因欠債走投無路，希望店員打電話報警。警方據報到場逮捕張男，訊後依強盜未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢方擔心對方再犯，經向台南地方法院聲請羈押獲准，終於順遂張男想吃牢飯的心願。

台南市警四分局16日凌晨4點多接獲報案，指稱1名男子持刀在超商行搶未果，遭店員阻止後，還在現場久候不肯離去。經通報員警迅速抵達，當場逮捕涉案的張姓男子，並帶回派出所偵訊。

警方發現，張男因積欠大筆債務無力償還，竟然企圖坐牢躲債，於是先前往安平區華平路1家火鍋店點了豬肉火鍋，吃飽後還在店外觀察大約10分鐘，再持菜刀走進店內，並向在櫃檯的店員表示要搶劫，但因店員苦苦哀求不要行搶才作罷。

隨後，張男又走到附近的超商，並進入店內要求店員交付財物，但店員說，該店屬地段熱門，隨時都有客人進出，搶劫一定不會成功。張男聽後告訴店員，他無意行搶，只因欠債走投無路，希望店員打電話報警，讓他可以吃牢飯躲債。店員隨即通知安平派出所員警到場，將對方逮捕。

警方認為，刑法強盜罪屬5年以上的重罪，儘管張男的犯意只是為了入獄，但符合強盜罪的構成要件，全案訊後仍依強盜未遂罪嫌移送檢方偵辦。