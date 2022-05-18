民眾在網路表示，90歲的外婆17日赴基隆長庚洗腎，因有反覆發燒狀況，PCR確診。但院方讓外婆在凌晨12點半，坐著輪椅在外吹風淋雨等床位。基隆長庚醫院18日回應，該個案整體醫療作業沒有延滯問題，防疫期間因就醫需求暴增，若過程有未盡完善也請民眾體諒。

民眾17日在網路發文表示，外婆因為洗腎時發現確診，只能在凌晨時分坐著輪椅、裝上氧氣筒，坐在急診室外吹風淋雨。他也質疑長者不是可以優先收治？應該沒人願意自己家人被這樣對待。

對此，基隆長庚醫院18日表示，該個案17號凌晨0時02分至急診就診、15分鐘之後，也就是0時17分，醫師已經完成診療作業和開立醫囑，與PCR檢測。期間醫師同時進行給藥、抽血等作業、同時等候PCR檢測報告。

到了凌晨2時13分院方將個案安排至戶外帳觀察床位，下午1點51分完成收治住院作業。整體醫療作業上並無延滞問題，防疫期間因為民眾就醫需求暴增，醫院也會盡最大能量提供服務，過程如有未盡完善也請民眾體諒。