晶圓代工廠茂矽(2342)今（18）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利0.5元。展望2022年，公司表示目前需求仍佳，前三季產能滿載，且車用需求強勁、占比可望倍增。法人看好茂矽今年營收有望雙位數成長、挑戰近11年高點。

茂矽2021年合併營收19.51億元、年增5.76％，為近10年高點，毛利率25.09％、營益率13.38％雙創近25年高點。歸屬母公司稅後淨利2.45億元、年增達11.41％，每股盈餘（EPS）1.58元，分創近14年、近15年高點。

受惠訂單暢旺、產能持續滿載，茂矽2022年首季稅後淨利躍增至1.33億元、每股盈餘0.85元，雙創近5季高點。4月自結合併營收1.9億元，月增4.72％、年增37.17％，創逾8年半高點。累計前4月合併營收7.15億元，年增30.07％，續創近11年同期高點。

茂矽表示，由於公司消費性產品比重低，中國大陸封控僅略微影響出貨進度及原物料備料，目前整體訂單需求仍不錯，與前2月狀況相當，前三季產能均維持滿載。若匯率維持穩定，預期單月營收可持穩4月高檔，至第三季毛利率均能維持與首季相近水準。

茂矽絕緣閘雙極電晶體（IGBT）目前營收貢獻約3％，近期因中國大陸太陽能逆變器需求大增而面臨缺貨，預期下半年售價可望調漲。而的場截止絕緣閘雙極電晶體（FS IGBT）新產品正進行驗證中，預計第三季小量試產、明年可望放量。

茂矽指出，車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）為今年成長主動能，看好今年相關營收貢獻可望較去年的11～12％一舉突破20％。法人據此推估，看好茂矽今年營收成長動能增溫，有望年增雙位數百分比、挑戰2011年以來近11年高點。