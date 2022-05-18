全台疫苗追加劑接種率達65％，0+7居隔政策也緊接上路，顯示台灣在維持醫療量能穩定下，防疫逐步往「如常生活」邁進，雖民眾對於回歸日常仍是既期待又怕受傷害。疫情初始王品集團即率先同業施行「安心專案」，為讓消費者聚餐「卡安心」，旗下品牌夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣，全台132家餐廳聯合推出，秀出疫苗施打證明、享優惠活動，期待提供如同在家用餐的安心感。

目前全台完成三劑疫苗施打，約1千五百萬人左右，與前兩劑相比仍有落差，政府鼓勵三劑打滿、保護自己也保護他人。王品集團旗下品牌起身響應包含：夏慕尼即日起至5月31日，凡至餐廳用餐出示接種三劑證明，消費兩客套餐即招待價值1,200元的波士頓龍蝦乙隻（需出示兩人證明、方能兌換）。

西堤5月21日至6月30日，內用消費經典套餐憑一位接種三劑證明，即享乙客套餐88折優惠，兩位證明即享兩客優惠...依此類推。藝奇、陶板屋即日起至6月30日內用消費兩客套餐，出示接種三劑證明，結帳可享整桌88折優惠（服務費另計）。

王品集團其他如：聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣則是6月30日前內用同桌每人皆出示接種三劑證明，享整桌88折優惠（活動詳細規範，請依各品牌店內公告為主）。