金融股今（18）日由合庫金（5880）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、華南金（2880）等泛官股金控及壽險金控雙雄領軍大漲3～4％，推升類股指數上漲逾2.5％，520行情正式鳴槍起跑。

金融股近日因第一季獲利衰退，且帳上潛在未實現虧損龐大，致外資法人調節，股價拉回整理，近日利多消息不斷，股價整軍再發，包括傳出寶佳集團首度入列富邦金前十大股東之列，持股達 1.19％。

此外，第一季每股虧損1.22元的三商壽，日前公告將出售內湖大樓，若順利出售，第三季可望有不動產投資收益入帳，5月27日也將召開法說會；合庫金信評為歷年最佳，擁有高股息殖利率題材，獲利定存族喜愛。

金融股今天以合庫金、富邦金、國泰金、華南金、開發金、玉山金等漲勢最強，漲幅在約3～4％附近，三商壽、第一金、新光金、台新金、台中銀、臺企銀、兆豐金、永豐金等多約上漲2％以上，整體漲勢強勁。

在個股股價強勢反彈下，金融類股指數今天收復5日線，指數到1,657.54點，大漲超過2.5％，金融股向來扮演重要政策指標，金融多頭列車重啟，為520行情憑添想像空間。