台北市長柯文哲現身影片宣導跟騷法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市警察局長楊源明強調，警方將依法查處，維護民眾安全。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

《跟蹤騷擾防制法》即將在6月1日施行，為提升民眾對跟蹤騷擾行為認知及強化自我保護觀念，台北市警察局特別製作「跟騷行為母湯喔」宣導短片，希望透過情況劇，讓民眾能一次看懂8種違法行為態樣。

影片以「霸道總裁」單戀追求的情況劇，將跟騷法8種行為態樣的抽象法條文字具象化，讓民眾透過情況劇瞭解甚麼是跟蹤騷擾，傳達「尊重他人意願，同理他人感受」的觀念，也提醒不顧對方意願與感受，所展開的過度追求行為，已非「精誠所至，金石為開」，若違反《跟蹤騷擾防制法》，最高可處5年以下有期徒刑，切勿以身試法。

台北市長柯文哲在影片中表示，《跟蹤騷擾防制法》是為了保護個人身心安全、生活私密領域及資訊隱私能夠免受侵擾，並偕同警察局長楊源明、社會局長周榆修共同宣導跟蹤騷擾防制觀念，展現北市提供民眾安全、友善生活環境之決心。

警方呼籲，民眾如遇跟蹤騷擾，儘可能以錄音、錄影方式記錄下被跟蹤騷擾的過程，以利完整還原被害事實，亦可下載「北市警政App」，即時運用「視訊報案」、「警示跑馬燈」、「求救鈴」等功能提高自我保護能力。