在疫情持續升溫下，歷經兩三年的防疫工作，各縣市首長也逐漸展現不同領導風格，六都中唯一的女性市長盧秀燕一路走來的防疫核心思維除了對抗病毒外，細緻暖心照顧市民，也凸顯了「媽媽市長」的另一面。

台中市衛生局長曾梓展與盧市長配合良好。台中市政府提供

以台中市最近宣布將部份「兒童得來速」優化為「親子得來速」為例，只要孩子快篩陽，最多兩位陪同親屬就可以一併使用快速通道，解決不少家長的困擾。

事實上，全國各地都有類似兒童綠色通道的就醫機制，但其中也衍生不少問題，如果父母與孩子同時快篩陽，這時父母只有兩個選擇，第一是先陪孩子排隊，自己再去成人通道排第二次；第二則是考量孩子也沒人幫忙照顧，只得帶著孩子一起在人潮眾多的成人通道排隊。

據了解，盧秀燕在了解實況後，立即責成衛生局與醫院展開協調，短短數日克服萬難，火速促成八大醫院加入「親子得來速」，減輕孩子與家長近來的雨天苦候。

台中人口高達282萬，也是國內第二大城市，要做好防疫工作並不容易，年初omicron爆發之初，台中保持每日確診數維持在六都最低，即使近日疫情爆發，台中新增確診數也低於雙北、桃園、高雄等四都。

台中市衛生局長曾梓展與盧市長配合下，對基層需求反應快速，透過「快篩陽得來速」、「診所PCR得來速」、「兒童就醫得來速」機制，以及山海屯分區防守，多管齊下分流人潮，紓緩醫院急診室醫療負擔，也讓民眾減少跨區就診的風險。

即使各縣市都有防疫政策，但盧市府做到了差異化。以「兒童得來速」為例，盧秀燕擔心18歲以下的孩子未打滿三劑，特別要求兒童得來速必須擴及18歲以下的年輕族群，有別於其他縣市僅限12歲以下。

盧市府的細心不止體現在四大得來速政策，台中防疫關懷包近日在網路也引發討論，主要是關懷包內除了快篩、體溫計、口罩等外，市府還附上要價上千元的「血氧機」，血氧機在隔離結束雖須歸還，但單是這項全國獨有的措施已讓網友忍不住按讚。

這次疫情中，盧秀燕不對抗、不出頭，一切低頭默默在做，從偏鄉前進指揮所、廣設快篩站、啟動疫苗快打站、採購百萬劑快篩、關懷包放血氧機，到建議中央普發快篩；再從兒童得來速到親子得來速，每項措施都緊貼市民需求，既像照顧孩子的母親，也是保護市民的保母。