電動車大廠特斯拉執行長馬斯克時常發表犀利言論，他既日前語出驚人表示，日本若未能改善少子化的情況，最終將不復存在後，再度針對人口議題發表看法，強調民眾應「多生孩子」，否則人類文明會崩潰。

先前有報導指出「少生孩子對環境會比較好」，直指每少生一個孩子，每年可以減少約58.6噸的碳排放，馬斯克出席「All-in」峰會上痛批此論點「完全是胡說八道」，他聲稱即使目前人口數量再翻倍，環境也會維持得很好，並強調即使人口不增加，人口數量也至少要保持住，否則人類逐漸衰退到文明結束，到時連人類都不存在。

而少子化的議題其實已經不是馬斯克第一次提起，先前有名推特用戶分享一則報告，其中提到日本生育率創下有史以來最大降幅，人口下滑64.4萬，總人口僅略高於1.255億人。馬斯克則回應，除非日本做出一些改變逆轉，讓出生率超過死亡率，否則日本終將不復存在，這對世界而言會是一個巨大的損失。

馬斯克過去也曾強調，許多「聰明、優秀的人」認為人口過剩，但事實剛好相反，全球人口正加速崩潰，如果人們不再生小孩，讓情況更惡化，文明一定會崩潰。