花蓮縣文化局將花蓮福蘭社所存31件繡綵旗幟列為列冊追蹤文物後，近日也委託專業單位調查其歷史文化及藝術內涵；圖為花蓮福蘭社貢底壓帆。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐田碧蓮寺內頭保有自日據時期存留迄今的石雕藥師佛（老佛祖）佛像，由於該文物體現日本移民村的佛教信仰融入在地人的生活記憶，文化局日前將其列為列冊追蹤文物，並委託專業單位調查其歷史內涵。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐田碧蓮寺內頭保有自日據時期存留迄今的不動明王佛像，具地方族群記憶與信仰傳說， 文化局日前將其列為列冊追蹤文物，並委託專業單位調查其歷史內涵。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局近年積極列冊追蹤縣內具文化價值的文物，去年中旬委託專業單位，調查花蓮福蘭社所存31件繡綵旗幟及4件木質文物、豐田碧蓮寺石雕藥師佛（老佛祖）佛像及木雕不動明王神像等自日據時代保留迄今的文物歷史、藝術及工藝內涵，屆時完備文化資產價值，將送至古物文資審議會，爭取指定為一般古物，恢復昔日風華。

花蓮福蘭社為北管福路派子弟班 ，成立於日據時代大正年間，是羅東福蘭社子弟社，過去會前往台北大稻埕知名繡莊，訂製大面繡旗、三角旗等，以利出團能壯大聲勢，不過該社在1970年代後，逐漸沒落並解散，留存的31面繡旗輾轉交給文化局保存，花籃鼓架、鑼桿等木質文物則存放在花蓮市延平王廟。

文化局表示，花蓮福蘭社存有的文物是花蓮地區現存可見最早的北管繡品文物，且繡旗年代橫跨日據時期至戰後，雖經歷整修，但繡品及蔥線仍保持著日劇時期的風貌，其中2面更分別落有「台北市永樂町雲彩製造」及「台南神光繡莊製造」字樣，除替產地來源提供最直接的資訊，同時也能見證花蓮歷史、 區域聚落、宮廟、人群與社團發展的關係。

豐田碧蓮寺前身為豐田神社，裡頭保有自日據時期存留迄今的石雕藥師佛（老佛祖）佛像及不動明王佛像等，不僅體現在地人的生活記憶，更乘載著地方族群的信仰傳說及文化變遷，因此文化局日前也將2項文物，列為列冊追蹤文物。

文化局指出，花蓮福蘭社所存31件繡綵旗幟及4件木質文物、豐田碧蓮寺石雕藥師佛（老佛祖）佛像及木雕不動明王神像等物充滿歷史意義，且當時工藝手法頗具藝術價值，值得研究、保存，因此去年中旬開始委託逢甲大學文化資產與文物保存研究中心，對上述文物進行調查研究。

文化局表示，期望透過系統性、科學性記錄的學術研究，深化文物的歷史文化內涵，凸顯文化價值，同時也能協助檢視文物保存狀況，提供後續保存修護的建議。屆時也會針對研究結果，挑選較具文化資產價值的文物，進行一般古物的提報工作，並預計在7、8月分享整體調查結果。