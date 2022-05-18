沙鹿休閒景觀步道，看似無限綿延的長廊中，彷彿置身異世界秘境。（觀光旅遊局提供）

中區「越南你好」擅長烹調北越美食，店內招牌的米線拼盤搭配經典的辣椒蝦醬或魚露沾醬，澎湃美觀又美味。（觀光旅遊局提供）

民眾到太平品嘗美食後，不妨到酒桶山欣賞大台中的美景。（觀光旅遊局提供）

國內疫情延燒坊間餐旅業生意蕭條！台中市觀光旅遊局指出，台中市4、5月「新入選」米其林餐廳有5家，分別是沙鹿區「鳳記鵝肉老店」及「梅子」、南屯區的「小初店」、中區的「越南你好」及太平區的「L'Atelier par Yao」；搭配周邊好玩景點，歡迎各地饕客來趟台中美食小旅行。

台中是許多特色美食、創新小吃的發源地，也是全台唯二具有米其林評鑑的城市，為持續發掘具潛力的在地特色美食；自今年起4月起米其林官方每月持續發布「新入選」的餐廳名單，觀旅局搭配每月新出爐名單提供周邊好玩景點，讓民眾好吃又好玩。

觀旅局說，沙鹿區的人氣老店「鳳記鵝肉」，不僅吃的到鮮嫩溫體鵝，更有各式鵝肉料理；同樣位於沙鹿的「梅子」，創辦人憑藉對於海鮮的專業以及腳踏實地的經營，造就用料鮮美的好名聲，用餐完可到近年的打卡熱點「台中沙鹿休閒景觀步道」散步，在看似無限綿延長廊中，彷彿置身異世界秘境。

中區的「越南你好」擅長烹調北越美食，店內招牌的米線拼盤搭配經典的辣椒蝦醬或魚露沾醬，澎湃美觀又美味，一路之隔便是著名的綠川水岸廊道。「小初店」是南屯區一間販售古早台灣味餐點的小吃店，招牌滷肉飯，肉燥肥而不膩，品嘗後還可到百年歷史古蹟的萬和宮來場歷史文化巡禮，周邊老街上也有眾多販售古早味的店家值得探訪。

太平區隱藏在靜謐住宅鄰里的「L'Atelier par Yao」，是一間充滿法式情調的餐廳，年輕主廚自法國返台做出精緻又別出心裁的特色料理，品嘗後不妨到酒桶山欣賞大台中的美景；歡迎各地饕客來趟台中美食小旅行。