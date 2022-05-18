中職明星賽因疫情中斷2年後回歸，這次延續2019年組隊方式，由中職明星隊與中華隊進行2場對抗賽，會長蔡其昌表示，這次的中華隊陣容大致上會是明年經典賽的雛形，「像我這種資深球迷就很期待能夠看到與國家隊交手，會想看到林靖凱、江坤宇同隊。」

近年受到疫情影響，中華成棒隊先是放棄爭取東京奧運門票，今年3月原本要與日本武士隊進行的台日交流賽也喊卡。今天明星賽記者會上公布2隊總教練人選，明星隊由林威助執掌兵符，中華隊則由林岳平領軍。

被問到印象最深刻的明星賽，蔡其昌表示，對他來說，明星賽就是非常熱鬧，不會去記得明星賽的勝負，只會記得很熱鬧、好玩，大家不會在乎勝負，更喜歡球員、球迷間的互動。

蔡其昌繼續說：「像我這種資深球迷，就很期待今年明星隊跟國家隊交手。」原本林岳平是台日交流賽中華隊主帥，但因疫情沒能成行，這次明星賽的中華隊兵符也是交給他，名單會重新遴選。

「可以說這次中華隊會是明年經典賽的雛形，不敢說是完整名單，但大概7、8成跑不掉，會再做一些小調整。」蔡其昌笑著說，像他自己就很期待看到昔日平鎮「黃金二游」江坤宇、林靖凱再度連線，「我就很期待到底我們的二游防線有多強。」