大陸「雙減」政策（減少作業和校外補習）下，大陸教育部持續管控線上補習班與有關網路平台遵守「雙減」要求，並展開常態化全面線上巡查監管。截至目前，已展開13次巡查，掌握違規線索近700條。

據巡查發現，大陸線上補習班存在以假冒與政府部門合作等方式誘導家長購買課程、以隱形收費或拆分訂單等方式逃避收費規範要求等問題；部分電商店鋪在文具、教輔商品中加入收費課程；個人擅自展開「點對點」培訓，透過免費影片等方式誘導家長加個人微信購買培訓課程。目前，違規問題已全部完成核查處置。

大陸教育部下一步將加大線上巡查力度，充分發揮社會監督員、新聞媒體等各方力量的監督作用，進一步擴大監管覆蓋面。利用人工智慧技術優化補習班線上巡查職能監管手段，拓展巡查範圍，構建立體巡查體系，重點巡查已完成「備改審」（由備案改為審批）線上補習班、曾出現違規情況的線上機構及網路平台。對巡查發現的問題線索將持續加大處罰力度，形成警示震懾，切實維護人民群眾合法權益。