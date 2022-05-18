高雄林園區李姓前里長替劉姓、蔡黃姓、徐姓等3位弱勢里民申請清水寺急難及喪葬救助金各1萬元，未料，清水寺的救助金撥發給李男後，他卻只轉交5000元給劉姓里民，其餘2萬5000元則私吞進自己口袋，檢方偵結依侵占罪將李男起訴。

檢方指出，李男2018年擔任里長期間，劉姓里民因為丈夫生重病，需要現金應急，因此找上李男尋求協助，而李男替劉女向清水寺申請1萬元急難救助金。事後，李男發現有利可圖，竟私下替里內也符合資格的蔡黃婦人及徐姓男子申請救助金。

李男領到清水寺撥發的3萬元救助金後，原先應將3萬元平均分給3位弱勢里民，但李男竟只拿了5000元給劉女，剩餘的2萬5000元則放入自己口袋，劉女事後發現金額不對，且信封袋上有立可白塗痕，劉女與丈夫刮開立可白後，看到袋上寫有「1萬元」的字樣，劉女向李男詢問，李男堅稱只申請到5000元，隔年劉女要再申請救助金時，到廟裡查詢相關資料，才發現里長當時私吞5000元。

另有一名徐姓男子經由友人告知可向清水寺申請救助金，但他到廟裡申請時，竟發現李男已經用他的名義申請過1萬元救助金，但李男卻沒有將救助金轉交給他，因此憤而向調查局檢舉，檢調追查後，還發現李男也私自替失智的蔡黃姓婦女申請救助金。

檢調偵查時，李男起初辯稱，自己有將1萬元交給劉女，後來又改口表示，因為有其他里民家中發生重大變故，急需大筆現金，才私自將其中5000元交給其他里民應急，而蔡黃及徐男的救助金，他也都有如數轉交，只是交付時沒有簽收據跟紀錄。

但檢方傳喚徐男及蔡黃婦人的家人出庭作證，他們都強調自己針對里長用他們的名義申請急難救助金毫不知情，也沒有領到任何救助金，且從廟方的申請書、支出單據可證實是由李男向廟方申請救助金，因此，檢方不採信李男說詞，偵結後依侵占罪將他起訴。