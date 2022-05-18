周潤發憑《秋天的童話》拿下金馬影帝。（甲上提供）

鍾楚紅降齡演出大學生「十三妹」毫無違和感。（甲上提供）

周潤發、鍾楚紅主演的華語愛情經典《秋天的童話》35周年4K數位修復版將於20日上映，片中周潤發所飾演的紐約唐人街華僑領袖遇上青春女大生鍾楚紅，當年上映時締造票房佳績。今正逢周潤發生日，片商特別與光點華山電影館合作舉辦「發哥生日同歡場」活動，滿場影迷齊扮裝周潤發經典角色，隔空祝賀周潤發為偶像慶生。

該片是周潤發、鍾楚紅這對銀幕情侶的代表作，助攻周潤發拿下金馬影帝，鍾楚紅則二次獲得亞太影后殊榮，電影許多經典台詞既幽默又浪漫，包含「船頭愛茶煲」、「Table for two」、「男人大丈夫，今天就今天，明天就明天」、「每一隻海鷗都是一個死了的水手的靈魂」，粉絲至今仍可以琅琅上口。

周潤發、鍾楚紅戲裡默契滿分，戲外感情同樣好，有次兩人前後現身時尚品牌記者會，周潤發被問到是否想再搭檔昔日銀幕情侶鍾楚紅，開心表示：「我想啊！我希望她也願意跟我再演1部。」記者追問鍾楚紅，她則大方回應：「可以這麼說吧！我一定不會拒絕。」公開承諾願意為了多年好友周潤發復出。