美股收高帶動台股行情，台股在電子、金融、航運類股走揚帶動下，終場大漲240點收在16296點，連兩天狂漲近400點。

台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.2%，激勵在台現貨價開盤大漲11元至541元，終場上漲8元收在538元。聯電也受激勵漲逾1.5%來到50.9元。

金融類股擺脫防疫險理賠爭議及海外投資損失疑慮的陰霾，華南金、富邦金、國泰金漲幅均在2%以上。航運類股方面，貨櫃三雄甩開國際航運業者看壞下半年運價的陰影，加上散裝市場需求看升，波羅的海綜合指數（BDI）17日小漲0.32%，帶動航運類股齊揚，長榮收盤漲幅在1%以上，陽明漲0.86%，萬海漲幅超過3%

美股四大指數勁揚，道瓊工業指數大漲431.17點或1.34%，以32654.59點作收；標準普爾指數大漲80.84點或2.02%，收在4088.85點；科技股那斯達克指數勁揚321.73點或2.76%，收11984.52點；費城半導體指數狂漲146.411點或5.01%，收3066.499點。