國民黨桃園市長人選鬧出不小風波，包括台北市前議員羅智強、立委呂玉玲都表態參選，不料今（18）日突然傳出國民黨中央將在中常會上，徵召行政院前院長張善政選桃園市長，引起外界震撼。消息傳出時，「宅神」朱學恒剛好正在直播中專訪台北市議員鍾沛君，讓兩人都嚇了一跳。

今日上午傳出國民黨中央將在中常會上強勢徵召張善政參選桃園市長，黨務人士透露張善政上午會前往黨中央做最後確認。此外，今日也將提名花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴爭取連任。

此消息傳出時，朱學恒剛好在《POP搶先爆》節目透過視訊的方式專訪鍾沛君，且兩人正好就在討論桃園市長選舉一事！鍾沛君提到，羅智強聲勢驚人，開設的募款帳號僅5天就關閉，說已募到足以支應目前所需的款項，想不到話音剛落鍾沛君就看到新聞快訊，當場大叫「oh my god我現在看到一個快訊是什麼意思？不是開玩笑的吧？」

隨後鍾沛君看完新聞內容才說，「喔！可能而已，嚇死我了，黨內人士指出啦！」朱學恒也說「對啊，你們有一些奇奇怪怪的黨內人士，國民黨不缺這種東西好不好」。