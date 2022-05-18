烏俄戰爭持續近3個月，在俄羅斯被迫減產加上航空需求回升下，台塑化(6505)煉油利差至5月擴大到美金22.6元/桶，引爆出第二季煉油利差噴出段，惟法人認為，第三季起利差將觸頂下滑，且民生需求萎縮，此利差噴出恐為短期現象。

烏俄戰爭持續延燒，引爆出第二季煉油利差噴出段，台塑化煉油利差自1月的美金9.7元/桶擴大至5月的美金22.6元/桶，主要動力包括在戰爭環境下，歐盟及美國抵制俄羅斯煉油產品，俄羅斯煉油廠被迫在第二季減產173萬桶/日，歐盟各國轉而向東亞詢購柴油；再者，隨俄羅斯詢得印度等國家增購原油，OSP下跌至6月的溢價美元4.95/桶；另外，就是航空燃油需求復甦。

法人分析指出，假設台塑化第二季煉油利差達美金23元/桶，惟第三季起利差將觸頂下滑至美金19元/桶，亦將2022年煉油利差預估自美金11.5元/桶上修至美金17元/桶，2023年煉油利差預估自美金11.5元/桶下修至美金10.5元/桶，主要係考量隨戰爭降溫，歐盟及美國可能停止抵制俄羅斯煉油產品，還有民生必需的汽油、柴油高價格將拖累需求萎縮，以及高油價持續不利輕油裂解製程的烯烴業務獲利。

台塑化認為，歐盟規畫年底前逐步禁止進口俄羅斯原油，加上近期貿易商紛紛表態5月中起將大幅減少購買俄羅斯原油，市場預期5月俄羅斯原油出口將減少100萬桶/日，短期油價可能上漲，只是，大陸封控影響油品短期需求，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，抑制油價漲幅。