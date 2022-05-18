本土疫情持續升溫，造成基層醫護人員負擔加劇。藥師林士峰指出，根據台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳提出的三點聲明，可見醫護人員擔憂醫療人力不足，如今不敢快篩、遭外界誤會，就連政府也處理消極。林以親身經歷表示，基層人員現在很怕自己確診，會造成同事之間的困擾，留下來上班的人工作量暴增很多，他自己也很想篩一個陽性，就可以好好休息當度假。

林士峰昨日（17）在臉書發文，列出陳玉鳳提出的三點聲明：1、澄清不是護理人員不快篩，是醫院不要護理人員快篩，因為醫院怕護理人員確診要隔離，醫療人力就受影響；2、不要因為意見不一樣，自己想像的事實，和實際現實不一樣，就一直要別人配合你們認定的事實；3、政府到底有沒有處理護理人員人力不足的問題，數字會說話。

對此，林士峰直言，一個負責任的政府應該勇於承擔，拿出對策來解決問題，而不是沉浸在自以爲是的太平盛世；不知道衛福部部長陳時中哪來的勇氣，竟然投書外媒稱「台灣成功控制疫情」。

林士峰更坦言，基層的人現在已經很怕自己確診，會造成同事之間的困擾，留下來上班的人工作量暴增很多；包括他自己也很想篩一個陽性，就可以好好休息當度假。