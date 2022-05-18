台灣本土確診數飆升，防疫險理賠成為關注焦點，昨（17日）最新統計數據出爐，產險業承保防疫保單目前約收取19.16億保費，但目前已理賠18.03億，等於已賠掉94%的保費，最快可能5月底就會賠光，此事引起網友們熱烈討論，許多人卻狠嗆業者不值得同情，主要是認為他們得知理賠金及保單風險升高後，有意拉高理賠標準，被質疑是想翻臉不認帳。

由於疫情政策從清零走向共存，使得確診數直線上升，民眾申請防疫險理賠的機會大幅提高，金管會昨公布最新統計數據，截至16日產險業已承保250.7萬件防疫保單，收取19.16億保費，其中4.99萬張保單已出險理賠18.03億，等於產險業還沒扣掉其他支出，保費就快要花完。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，風向一面倒認為產險業不值得同情，尤其理賠量升高後還有意提高理賠標準，「活該，之前還愛賠不賠的，被質疑是剛好」、「賠錢時開始刁難，這種嘴臉太噁心」、「等賠掉194%再來哭，投資有賺有賠，而且只是沒賺錢而已」、「這樣還沒虧錢，就知道保險業多好賺了」、「那也只是把保費賠出去而已，還沒真正開始賠勒」、「一點都不值得同情，賠錢時限制一堆，收錢時跑最快。」

不僅如此，有網友提到，去年台產就曾出現過因500元防疫保單差點「賠到脫褲」的狀況，如今其他產險業者卻都沒有學到教訓，「沒學到台產教訓，還想翻桌不賠，難怪大家氣炸」、「台產：去年笑我的，現在是誰笑誰啊」、「台產：舒服了，這次是海嘯，嘻嘻」、「台產的教訓，其他產險公司沒學會」、「台產跟第一保在台下看戲。」