新冠肺炎自2019年流行至今，已有不少人確診後康復，胸腔暨重症專科醫師黃軒提英國研究表示，確診後可能會引發長期症候群，症狀如注意力不集中、易疲倦、呼吸困難等，導致工作效率下滑，其中又以女性上班族佔多數。

黃軒今（18）日於個人臉書粉專，根據英國研究表示，確診新冠肺炎後引發長期症候群，約佔1.9%，約有120萬英國人受影響，其中以上班族佔多數，25至34歲佔比為22.6%、35至49歲是25.6%、50至69歲則為25.1%，以上三種年齡層佔整體70%。

黃軒指出，英國文獻中還顯示，2019年第四季因新冠肺炎而不想上班的人大幅增加，且到了現在2022年，仍有很多上班族不想去上班，總覺得工作卡、不順利，原因在於染疫後的上班族或多或少，都已受新冠長期症候群困擾，症狀包含注意力不集中、易疲倦、呼吸困難等，時間超過6個月以上，影響工作的精準度、持久專注力等，使得工作品質下降，尤其是女性員工影響最大。

黃軒說，染疫者康復後3個月，相關症狀若持續2個月，都該到專治醫院求診，不過黃軒表示，新冠病毒在2019年才出現、大流行，因此缺乏長期數據研究，感染的患者雖然慢慢地康復，但也可能面臨終身風險或恢復正常生活，都須要更多時間觀察和研究。