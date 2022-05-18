台北六福萬怡酒店搶攻外帶外送商機，將「敘日」全日餐廳及粵亮廣式料理經典招牌料理轉化成外帶外送多人套餐，讓民眾宅在家也能享有飯店美食，推出「敘日搖滾海陸四人分享餐」、「粵亮神仙乾坤燒鵝」、「粵亮經典片皮鴨饗宴」，超值優惠55折起，最低只要3,280元，可供4~6人一起享用，每日數量有限，須3天前預訂。

「敘日搖滾海陸四人分享餐」有超大份量「激狂紐奧良手抓波龍海鮮集」，包含波士頓龍蝦塊、中卷、螃蟹、蛤蠣、白蝦、德式香腸等豐富內容，酸甜的辣味刺激味蕾，讓人吃不停，再加上「仲夏莓果燻鮭沙拉」、「松露蘑菇奶油濃湯」、「煙燻十三香桶仔春雞」、「翼板牛波隆那肉醬螺旋麵」、「手作乳酪起司蛋糕」等，共6道料理，同時享受海陸經典美味只要3,280元，優惠55折。另外，凡於5月31日前訂購，再加贈市價達1,200元的「香料鹽烤深海大目紅魚」，細緻鮮美肉質，大小朋友都會喜愛。

六福萬怡酒店「粵亮神仙乾坤燒鵝」，每套4,380元，首先為「掛爐片皮燒鵝」，搭配三色口味餅皮與黃瓜蔥段，淋上加入蘋果汁與梅酒的甜麵醬，吃到傳統的經典美味，再品嘗鹹甜開胃「桂花冰梅醬鵝腿」、結合廣東傳統料理與電影名菜的「松露鵝油拌細米粉」，大快朵頤無敵滿足，最後再來「烈火津白濃鵝湯」，大火熬製8小時的濃湯中，再加入大白菜與板豆腐慢煮入味，滿滿的鮮甜香，讓人一口接一口。於5月31日前訂購「粵亮神仙乾坤燒鵝」，再贈送「奶油胡椒深海大目紅魚」，在家也能辦大桌。還有饕客必點「粵亮經典片皮鴨饗宴」也可在家與親友一起分享，從經典開胃集、黑蒜螺頭燉花膠湯品、靚皮烤鴨指定三吃（片皮鴨、蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆、荔灣艇仔鴨架小米粥）、鮑魚蟹黃海鮮煲、古法菜乾蒸時魚、鴨油炒時蔬、招牌點心、水果拼盤等，多達10道美食，足以5~6人享用，僅要4,990元，等同優惠77折。