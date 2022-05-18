國內疫情嚴峻，花蓮確診案例暴增，不少民眾遭匡列居隔無法上班，依規定可申請每日1千元的防疫補償金，不少民眾解隔離後急忙到社會處申領補償金，每天平均有50人辦理，有些資格不符，造成申辦窗口沉重工作負擔。縣府提醒，2年內都可以申請，不需要急於一時，也同步規畫增加各鄉鎮人力受理申請窗口。

花蓮近日確診案例單日平均破千例，昨也新增1200人確診，累計已有1萬5619人染疫，居家隔離者仍有多達2萬3072人。縣府社會處開辦防疫補償金受理窗口，每天平均有50人到場請領，不過有些民眾不清楚申請規定，造成承辦窗口負擔，也延誤承辦時間。

縣府社會處長陳加富今天為此說明，防疫補償金是針對居家隔離者、居家檢疫者等，要拿到居隔單、居家檢疫單或收到簡訊隔離通知單才能辦理，每天補償1000元，確診者無論在醫院治療、加強型防疫旅館治療或居家照護，都不是補助對象。

社會處社會救助科長楊玉如說，由於請領防疫補償金的人數愈來愈多，縣府規劃增開服務窗口，目前社會處受理花蓮、吉安、新城、秀林、豐濱共5鄉市民眾申請，其餘鄉鎮的國民年金服務櫃台、縣府中、南區服務中心也都可就近諮詢、辦理。

她說明，民眾送件後只要沒有缺件，系統會先查調一個月，了解工作相關資訊，才會正式進入縣府審查階段，約需再花1個半月審查，從民眾送件後，約需2個半月到3個月，錢就會入帳，請民眾耐心等候，不要著急。

楊玉如也提醒，防疫補償金只要2年內都可以申請，請民眾放心，不需要急於一時，也能將醫療量能優先留給需要照護的民眾；也因近日隔離政策變化大，建議民眾先打電話詢問清楚，也鼓勵民眾線上申請更方便，申辦網址https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/。