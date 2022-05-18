新冠肺炎疫情使飯店商旅業營運大受衝擊，不少飯店對此熄燈退場，也有新團隊逆勢進場接手，提前布局未來觀光復甦商機。其中，訴求智能旅館管理的敦謙國際，在短短1年便接手高達18家飯店及商旅，成為此波不景氣下的抄底王與全能旅館改造王。

近2年因疫情邊境管制，飯店、旅館及商旅業營運遭受疫情及國際觀光客年減千萬人次的雪崩沖擊，部分老字號飯店直接熄燈申請危老改建，從不動產經營跨足不動產開發，但也有新的團隊逆勢進場接手，打算在防疫旅館商機過後，提前布局未來觀光復甦商機。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然市場對開放邊境逐漸有所期待，但旅館業者近2年受創慘重，只希望觀光業能早點復甦。不過，也有新業者逆勢進場布局，在全台快速拓點，接手原有硬體進行改裝，配合智能管理know how，成為「全能旅館改造王」。

訴求智能旅館管理的敦謙國際，2018年透過自主開發系統及研發等方式，將旗下旅館品牌「鵲絲」打造成智能旅館。創立CHECK INN雀客旅店的王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰，2020年將雀克與敦謙國際交叉持股集團化，並逆勢進場持續展店。

據公司登記資料顯示，敦謙國際過去1年在全台一舉開設18家分公司，擴張速度在觀光全盛時期亦屬罕見，主要登記承攜行旅、雀客旅館2品牌，包括陽明山中國麗緻，台北有園、哲園商旅、麒麟商旅、晶璽商旅，彰化全台、台南麗新、高雄華園六合館等均有進駐跡象。

信義房屋認為，隨著全球各國逐步開放邊境，觀光市場有機會從谷底復甦。除了飯店業外，國際觀光商圈店面也同樣面臨觀光客銳減的壓力，區域內租金下跌空置率大增，但未來若觀光能逐步恢復，店面市場亦有機會逐漸恢復活力。