「0＋7」新制上路後，防疫保單的理賠問題引發許多爭議，令不少民眾抱怨連連，行政院長蘇貞昌昨表示，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任。在野立委今召開記者會，要求金管會應善盡主管機關監督職責，約束保險公司應遵循保險精神，確實理賠，保障保戶權益。

指揮中心日前宣布，從今天起完整接種3劑COVID-19疫苗者，防疫居隔措施從「3＋4」改為「0＋7」天，民眾可選擇免居隔、僅需7天自主防疫，此新措施一出，部分產險公司紛紛表示未來符合「0＋7」者，即使選擇「3＋4」居隔方案，恐將不予理賠，此外，再加上近期「複投保」等諸多爭議，已引起大量保戶不滿。

對此，時代力量立委陳椒華指出，完整打三劑的防疫效果是否增加許多防護或可降低感染？現值台灣正在疫情擴散上升期，指揮中心此時用打三劑疫苗來當作免居隔3天的條件，但有專家擔憂會加重疫情，加重社會公衛、基層行政和醫療體系的承受量。

陳椒華又表示，若打三劑可選擇免居隔3天，事實上對疫情會有加重疑慮，因此，選擇居隔3天者是值得肯定的，保險公司不應該不理賠。且保險局已明確表示「絕對沒有複保險的問題」，而且「絕對不會因為碰到富邦就轉彎」，並強調指揮中心原則上是用「3＋4」，例外才是「0＋7」，就會收到隔離單，有隔離單就要理賠，「沒有要不要看小黃卡的問題」，保險公司一定得理賠。

陳椒華要求，如果保險公司已經通過核保後，就不可再以任何理由退保；只要有拿到隔離單，保險公司都必須依照合約理賠；保險局與公會應該要設立窗口接受後續民眾的申訴，保障民眾權益。陳椒華強調，金管會絕對要本於對消費者做最有利解釋之精神，約束保險公司不應胡來，以保障保戶的權益。