本土疫情爆發，有護理師私訊台灣護師醫療產業工會，直指現在有很多醫護人員不敢快篩、出現確診者照顧確診者得情況，指揮官陳時中昨（17日）表示，「這講法正確但這也沒有證實，既然沒篩就沒有所謂確診，所以就不會有這種情形。」對此，前駐紐西蘭大使介文汲昨（17日）在中天節目《盧秀芳辣晚報》中說，「我們最怕這種指揮官，自己不知道怎麼指揮，下面的人就亂成一團」。

媒體詢問是不是有護理人員不願意篩、確診者照顧確診者的情況，指揮中心證實，4月1日到5月4日共有51名確診醫療工作人員被召回照顧確診者，這都需要經過相關單位同意，這51位大多是長照機構或照顧機構的工作人員。

介文汲痛批，台灣正在面臨很大危機，就是整個醫療體系崩潰的問題，為何大型篩檢站不早點做跟醫療體系區隔，我聽到有人的親戚本已排好開刀，且是蠻急的手術層級，突然被告知延後，這是為什麼？就是醫護人員不夠了嘛。

主播盧秀芳接話，現在每天急診室被擠爆;介文汲說，「這是很愚蠢，這個人簡直不會做事，本來就要把醫療體系跟PCR區隔，台灣這麼多大的公共場合，為什麼不能做大的專門篩檢站？」「我們最怕這種指揮官，自己不知道怎麼指揮，下面的人就亂成一團，他只會告訴基層醫療人員說『再撐一下』」。