本土疫情延燒，蔡英文總統親上火線召開防疫會議，被認為是在下指導棋。總統府發言人張惇涵今天強調，執政團隊是一體的，大家是同心防疫、互相補位，去年5月31日蔡總統發表談話前，大家也曾說她是「神隱小英」，蔡總統覺得處理疫情就是要埋頭苦幹，做好事情比較重要。

國內疫情擴大，總統府發言人張惇涵與民進黨副秘書長林鶴明今天接受YAHOO TV網路節目《齊有此理》專訪，對於蔡英文總統日前親自召開防疫高層會議，引發外界質疑是否對行政團隊不信任。

張惇涵指出，國內防疫2年多來，整個團隊大家都是同心防疫、互相補位的，指揮中心跟專家團隊做專業建議指引，國安、行政團隊做後勤支援等等。

他說，對於疫情，蔡總統多數時候是保持一貫的冷靜態度，但有時為了效率會比較急，她不是不喜歡出來講話，而是覺得要先把事情做完，再出來跟大家講比較踏實，人民也會比較安心。

去年5月面對Delta病毒襲擊，張惇涵透露，自己也有跟蔡總統說，要不要出來跟國人講講話，但總統跟他說，疫情這種東西是要埋頭苦幹，做好事情比較重要。

去年5月31日蔡總統針對疫情發表談話，但他說，往前推10天，當時她先與執政團隊做了很多外交斡旋的工作，去年5月29日本政府就宣佈捐助第一批疫苗給台灣，6月4日抵達，隨後6月6日美國也宣佈要支援台灣疫苗，這些過程各個環節都是互相幫忙相互補位，她認為，做好事情這才是最重要的事情。

林鶴明也說，出不出面這是動態的，總統也從來不是說沒有出來說，行政院長、指揮中心也都有在開記者會，很多事情是分工的，大家是一個團隊，但總統有一些比較關鍵的事情會去處理。

像去年疫情期間，其實面臨的是外交戰，總統就會親自打電話，因為沒有人可以幫她打。 上上周中常會，很多常委反應快篩劑取得的問題，總統裁示後，行政部門加快執行，周一在超商就買得到了，府院黨都是團隊成員，很多第一線的反應有時也確實需要黨的協助。

林鶴明強調，當然國人會期待蔡英文出來講話，但問題是要先解決，如果出來開記者會問題沒有解決，也只是講講話而已。

張惇涵也表示，蔡總統曾開玩笑竹說，她人生很少跑3點半，一次是去年疫情的時候去處理疫苗的調度，另一次是之前剛接黨主席財務很困難的時候，在面臨重大事情，總統還是保持一貫的態度，就是覺得解決事情才是最重要的。