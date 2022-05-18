國民黨桃園市長提名將投下震撼彈，下午中常會將直接徵召黨智庫副董事長張善政參選。知情人士透露，張是黨主席朱立倫與高雄市前市長韓國瑜共推人選，黨中央確定徵召張參選後，昨天也提前知會張的老長官、前總統馬英九辦公室。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，張善政是前總統馬英九任內最後一任行政院長，任內對於台南大地震救災、政權交接工作都做得很好，政績有目共睹，對黨徵召張參選桃園市長表達祝福。

據了解，黨中央昨天基於尊重，知會馬英九辦公室時，馬辦對於黨中央的提名規劃表示尊重。