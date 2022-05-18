全球工業級嵌入式存儲領導品牌威剛(3260)(ADATA Technology Co., Ltd.)，宣布將於5月24日至26日參加義大利工業自動化展SPS Italia 2022。藉此次展覽，威剛將展示新一代112層(BiCS5)3D TLC快閃記憶體產品，包括NVMe/SATA III固態硬碟和記憶卡。同時也將展示大容量、高性能的DDR5工業級記憶體，助力工業物聯網(IIoT)與工業自動化的串聯發展。

威剛最新工業級NAND Flash存儲產品採用KIOXIA和WDC的112層(BiCS5)3D TLC快閃記憶體，並支援最新的PCIe Gen 4介面。除了提供高達4TB的大容量、高達3K次的抹寫次數(P/E Cycle)以有效延長產品壽命，其NVMe固態硬碟還具備高達7400/6800 MB/s的優異讀寫性能，並符合NVMe 1.4標準。同時，威剛工業級BiCS5固態硬碟支援Thermal Throttling技術，方便用戶隨時掌控固態硬碟的溫度變化，在系統高速運作的情況下能更有效地保護資料。

至於工業領域最重視的耐用度，威剛工業級BiCS5存儲產品均通過-40度C至85度C的工業級耐寬溫測試，以確保戶外環境下的工業設備也能維持穩定運作。支援LDPC ECC糾錯、端到端資料路徑保護(End-to-end Data Path Protection)，以及威剛A+ Security資料安全保護技術，包括AES 256-bit加密和TCG OPAL 2.0，能全方位確保資料的安全與完整性。此外，通過威剛自主研發的A+ OPAL軟體，用戶還可輕鬆為所有支援TCG OPAL的威剛工業級NVMe和SATA III固態硬碟啟動TCG OPAL功能。

此次威剛另一項展覽亮點便是DDR5 4800工業級記憶體系列，包括U-DIMM、SO-DIMM及R-DIMM等規格，且支援On-die ECC糾錯功能。嚴選三星原廠優質顆粒，提供8GB、16GB和32GB等多種容量；僅需1.1V的低電壓運作，工作效率比起DDR4更勝一籌。DDR5 4800記憶體均採用PCB鍍金層，訊號傳輸更加穩定精準。此外，威剛還可依客戶需求承接客製化服務，如抗硫化技術及三防膠塗層(Conformal Coating)以加強對污染、灰塵和濕度的防護，大幅延長產品的使用壽命。