全台新冠確診人數不斷增加，為減少基層行政工作，並疏解醫療壓力，中央接觸者居隔政策也逐步放寛，15日起同住家人居隔從3＋4變0＋7，原本中央的美意是要減少不必要的行政工作，但似乎適得其反，基層疫調人員抱怨，詢問電話又爆多了，台中市研考會主委吳皇昇指出，市民專線1999近兩日（16、17）電務量日增千通。

中央流行疫情指揮中心4月26日將本土確診者接觸者居隔從7天改為3＋4，5月16日又改為0＋7原以為可以減少基層疫調人員工作，至少可少開居隔單，但事實不然，衛生局基層人員表示，只要中央政策一做更動，詢問電話就接不完。

吳皇昇表示，從台中市市民專線1999每日話務量從疫情爆發後每日約4400通至4500通，5月16日中央宣布確診者同住家人打3劑可從3＋4變0＋7以後這兩天話務量也增至4500到4600通，等於日增千通。

吳皇昇表示研考會優化1999線上諮詢（文字應答）功能，鼓勵大家多利用1999線上諮詢的方式，以減輕1999話務中心的負擔，服務更多有緊急需要的民眾。