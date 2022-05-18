由男神蘇志燮主演的Disney＋新韓劇《醫法刑事》，描述韓國頂尖外科醫生因為1位病患意外死亡，被判入獄、撤銷執照。他不得不離開手術室，轉身步入法庭，保護其他面臨類似處境的受害者，揭發冤案幕後的真相。

蘇志燮曾主演《主君的太陽》與《對不起我愛你》，這回化身從明星外科醫生轉型為醫療事故辯護律師的韓以翰；女主角則由曾主演《新妓生傳》與《我的ID是江南美人》的林秀音飾演醫療犯罪部主任檢察官金錫瑛，曾參演《Kairos：化時為機》、《浪行驚爆點》的申成祿飾演野心勃勃的磐石大學醫學中心主任李傑登。

對前明星外科醫生韓以翰而言，沒有任何事情比拯救病人的生命還要重要。身為班上成績最優異、全國最年輕的外科醫生，並同時擁有內科和外科執照的天才醫生，韓以翰憑藉多年經驗，拯救多位首爾重要居民的生命，有望成為下1屆外科主任，但是他擁有的一切卻在瞬間化為烏有。

韓以翰被指控手術失誤導致1名病患死亡，另1名病患無故失蹤更讓他百思不得其解，他被撤銷執照，於是下定決心追查幕後真相。由於無法繼續行醫，韓以翰脫下醫師袍，改穿正式西裝，成為醫療事故辯護律師，全力維護醫生權利，過程中時常與他的前未婚妻，同時也是首爾醫療犯罪部的檢察官金錫瑛發生爭執。《醫法刑事》將於6月3日在Disney＋ 正式上線。