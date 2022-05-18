疫情持續升溫，北市開立防疫急門診協助快篩陽的民眾進行PCR篩檢，台北市長柯文哲不滿爽約率太高，怒嗆「看到都氣死」，呼籲民眾可先取消，否則將註記身分證字號，豈料台北市議員簡舒培接獲陳情，指社區篩檢預約系統無法取消，她批評台北市民才真的被柯氣死，明明預約系統設計不良在先，卻把責任推到市民身上。

簡舒培說，柯文哲16日因防疫急門診爽約率過高，說自己快被氣死，並要求市民若不依約定時間前往篩檢，記得取消預約，否則要註記身分證字號，但有民眾向他反映，稱自己在5月13日預約至木柵機廠做PCR篩檢，後來想取消預約，但系統根本沒有辦法取消預約。

簡舒培說，但陳情人卻在今天上午看到里長幫市府發的公告，指木柵機廠篩檢站網路預約系統「已新增取消功能」。她質疑，17日才新增取消功能，16日卻怪市民不取消，「這是什麼市長啊？預約系統設計不良，把責任怪到市民身上，果然是媽寶市長。」

簡舒培指出，台北市PCR篩檢站量能不足，快篩試劑準備不夠，都是柯文哲應該做好的工作。現在預約系統設計不良，市長應該好好檢討修正，兇「市民」能解決問題嗎？

「請柯文哲向市民及醫護道歉！」市議員陳怡君也痛批，系統在設計之初未寫入取消功能，讓預約後想改時間的民眾求助無門，在疊加效應之下，後台系統預約的人越排越多，「線上大排隊」導致爽約率高於正常值。

陳怡君說，由於市府低級錯誤，預約系統擺烏龍，把辛苦的醫護跟著急的市民拖下水，讓大家焦頭爛額；當初說台北市民水準很高的是柯文哲，現在自己出錯惱羞怪錯對象也是柯文哲，自始至末都在上演一齣「柯文哲打臉柯文哲」的荒謬劇，但願這是柯市府最後一次出包，不要成為防疫豬隊友。