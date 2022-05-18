57歲楊繡惠15日晚突Po出與小5歲白雲十指緊扣的親密照，「我們在一起了，恭喜我們吧」，讓演藝圈好友及粉絲炸鍋，就連納豆都按捺不住好奇心傳訊給白雲關心進度；16日楊繡惠、白雲合體開直播吸引近2萬人觀看，表示經過一晚的深思熟慮，決定做回朋友關係；17日4點，楊繡惠再發文「我們和平分手」並放上多張2人在海邊分手的搞笑照。不料宣布分手後卻遭facebook整治，帳號被封15小時。

楊繡惠15日深夜曬出和白雲十指緊扣、摟腰的親密照，掀起藝人好友和網友討論，但白雲一張囧臉，讓外界都對兩人的「喜訊」半信半疑，眼見風波越鬧越大，楊繡惠和白雲昨則開直播澄清是鬧著玩，白雲對於玩笑驚動外界感到不好意思，楊繡惠則稱：「經過一晚深思熟慮，我們還是做平凡的朋友比較好」，她事後曬出2人在海邊的「分手照」，楊繡惠還搞笑說：「我們和平分手」。

其實，楊繡惠和白雲的緋聞傳了許久，外界也好奇兩人究竟有沒有發展的可能，楊繡惠強調，她和白雲只是「哥兒們」般的朋友，她還稱白雲是有「野獸」的臉、暖男的心，並透露，白雲私下會幫她整理衣服，當楊繡惠受委屈，白雲也會挺身而出。

本以為這件事就這樣落幕，不料楊繡惠的facebook帳號被封鎖禁用15小時，似乎是遭人檢舉不實消息導致，楊繡惠在直播中表示：「我也不知道為什麼被封鎖，昨天都不能用，如果是這樣的話FB也太無聊了吧！」，有粉絲敲碗楊繡惠跟網紅鳳梨交往，讓她直呼不可能，只把對方當弟弟，而且鳳梨的媽媽跟她同歲。

好友朱海君、張本渝都說準備好紅包了，結果是烏龍一場，楊繡惠解釋當時發文本來想開玩笑，應該沒人會相信他們在一起，第二張再放一張說是喝多了鬧著玩，結果上傳後就忘記了，兩人繼續喝酒聊天，直到隔天才想起來解釋真相。