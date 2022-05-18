任賢齊（左）、曾寶儀2人穿上校服笑說有回到40年前的感覺。（三立提供）

三立都會台《我們回家吧2》本周來賓為亞洲天王任賢齊，為了介紹老家彰化田中，任賢齊特別參與拍攝前、中、後期的所有工作，主持人曾寶儀更笑說：「監製、現場製作、主持人都被任賢齊包了」，在尋找兒時回憶的過程中，任賢齊坦言青春期相當叛逆，常因為打電動不會家，甚至遭到少年隊掃蕩抓進派出所。

曾寶儀表示自去年開始就一直聯繫、敲任賢齊的通告，有天突然收到他傳的訊息表示2月會回台灣拍廣告，製作單位就趕快敲定時間，才有機會讓「彰化縣鎮縣之寶」的任賢齊親自帶大家認識故鄉彰化田中。田中素有稻米的故鄉稱號，其它知名的還有田中馬拉松及蜜麻花，曾寶儀在這趟拍攝體驗了用馬拉松方式認識田中的風景，路邊還真有媽媽隊加油團，新奇的經驗更是讓曾寶儀大讚是最好玩的體驗，任賢齊驕傲的笑說：「田中馬拉松報名可是秒殺的。」馬拉松創辦人正是他小學同學，2人又同是棒球隊，可惜的是任賢齊從來都沒參加過馬拉松跑，他尷尬笑說因為每次舉辦時都正好有演唱會。

任賢齊坦言過去因為工作很少回家，大多都是爸媽北上看他，爸爸也體諒他工作，所以常說你不要回來，「以前曾巡迴半年都沒回家，也因為認為鄉下甚麼都沒有，就比較少回去。再加上爸爸為了讓他放心甚麼都不說，到後來直到醫院的人說爸爸去看病，才知道他身體狀況。」後來爸爸較少上台北看他，任賢齊就想說：「我該回來了，因為自己運氣很好，能在事業黃金時期專心工作，現在爸媽身體也還可以。」

此次錄影也是任賢齊將兒時記憶重新再走一遍，帶曾寶儀嚐鮮，吃了招牌高麗菜飯、香草麵，很多店家都主動招待任賢齊，從頭吃到尾都不用花錢，讓他自嘲說：「我好像是惡霸！」而任賢齊也不諱言小時太叛逆，以前打電動經常深夜不歸，還曾被少年隊掃蕩進派出所，而跟爸媽感情長大才慢慢好。

除此之外，任賢齊與曾寶儀2人換上學生制服，笑說穿上校服有40年前的感覺。在聊天過程中，任賢齊想到多年前他在武漢開演唱會，爸爸就提議順便探親祭祖的事，他說祭墳時竟然看到爸爸的墳，因為以前打仗，表弟說老家的人以為爸爸陣亡，讓奶奶大哭，而在2000年時任賢齊又帶爸爸回老家去，老人家當時也認為應該是最後一次回老家而感觸良多。而這趟訪問曾寶儀感觸表示任賢齊貴為亞洲天王，但卻是最接地氣的人，認識他二十年都沒變，真是不可思議。《我們回家吧2》每周四晚間10點在三立都會台播出。