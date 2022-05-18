85度第二屆咖啡大師冠軍飲品伯爵拿鐵咖啡與伯爵鮮奶茶，上市第一天全台熱銷超過七千杯，明（5/19）日將再推一款「比利時伯爵可可」飲品，和百年歷史國際品牌比利時嘉麗寶聯名，使用頂級可可粉與伯爵茶調製，同步推出改良自1846年英國維多利亞女皇御用甜點「皇家蛋糕」，具有香濃巧克力風味，消費者可到85度C品嚐英國皇家尊爵下午茶。85度C推出的1846英國皇家蛋糕，是改良自1846年維多利亞女皇的廚師所研發的蛋糕，嚴選比利時嘉麗寶頂級巧克力，鬆軟且香氣逼人的巧克力海綿蛋糕，加入嘉麗寶70.5％調溫巧克力，夾層巧克力甘納許則使用嘉麗寶57.9％巧克力和嘉麗寶70.5％巧克力，調配出迷人且濃郁的風味，表面最後撒上嘉麗寶苦甜巧克力脆球，酥酥脆脆的口感，搭配酸甜檸檬淋面，讓人彷彿置身在英國皇室一般，享用尊貴午茶甜點，長條蛋糕單入售價250元。比利時伯爵可可飲品，使用嘉麗寶比利時頂級可可粉，精心調製烤糖糖漿，帶有冬瓜清香與黑糖焦香，再搭配優雅的英式伯爵茶，入口為濃厚的可可香，尾韻有淡淡的佛手柑伯爵茶香，喜愛巧克力飲品的人一定不能錯過這一杯，中杯售價60元，有冰和熱兩種選擇。比利時嘉麗寶巧克力長期關注種植可可豆農民的生計，並支持可可地平線基金會計劃，每購買一噸可可豆就回饋西非農民約136歐元（約新台幣4,200元），培育農民並且改善他們的生活環境，也提供當地婦女工作機會，反對童工，蓋學校幫助兒童上學，85度C希望透過產品研發銷售，善盡企業社會責任，用品牌力量，幫助可可農民生活獲得改善。